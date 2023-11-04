" فوي فوي فوي" يحصد أكثر من 28 مليون جنيه بعد 7 أسابيع عرض

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "فوي فوي فوي" للفنان محمد فراج إيرادات تجاوزت 28 مليون جنيه مصري حتى الآن، منذ عرضه في دور العرض السينمائي قبل 7 أسابيع.

قصة العمل

الفيلم، الذي مستهدف تقديم قضية حقيقية، من تأليف وإخراج عمر هلال، يجسد قصة حسن، حارس الأمن الذي يسعى للسفر خارج مصر من خلال الانضمام إلى فريق كرة القدم للمكفوفين للمشاركة في بطولة كأس العالم بأوروبا، ويتظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

ترافق حسن خلال رحلته مجموعة من الشخصيات، منهم صحفية شابة تهتم بكتابة قصته، ومدرب يبحث عن فرصة جديدة، وصديقيه الذين يسعون للانضمام إلى الفريق. يتميز الفيلم بجوانبه الكوميدية والاجتماعية السوداء.

الترشيح لجائزة الأوسكار

ويذكر أن لجنة اختيار الفيلم الممثل لمصر في ترشيحات جوائز الأوسكار قررت ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

تصريحات مخرج الفيلم

أعرب المخرج المصري عمر هلال عن فخره وسعادته بترشيح فيلمه "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين لجوائز الأوسكار مؤكدا أن ترشيح الفيلم بعد 5 أيام من عرضه كان مفاجأة كبري لفريق العمل لم نكن نتوقعها

في حديثه خلال قمة "صوت مصر"، التي أدارتها المذيعة لمياء كامل، أشاد عمر هلال بجهود الفريق المشارك في صناعة الفيلم وأشار إلى أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا لجعل الفيلم ذو الجودة العالية التي نالت استحسان النقاد والجمهور. وأبدى امتنانه لترشيح فيلمه لجائزة الأوسكار ووصفه بأنه شرف كبير ومسؤولية.

كمل الحديث حول وجود فيلمه "فوي فوي فوي" ضمن ترشيحات مصر لجائزة الأوسكار بين أسماء مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان، مشيرًا إلى أهمية هذا الترشيح والفرصة التي يمكن أن يمنحها للسينما المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن "فوي فوي فوي" هو فيلم يستند إلى أحداث حقيقية ويقدم قصة حسن حارس الأمن الذي يسعى لتحقيق حلمه بالسفر خارج مصر من خلال الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في مسعى للمشاركة في بطولة كأس العالم للمكفوفين بأوروبا. الفيلم يتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مع التركيز على الجوانب الكوميدية والمؤثرة في القصة.

إن ترشيح الفيلم للأوسكار يعتبر إنجازًا مهمًا للسينما المصرية وفرصة لإبراز الأعمال السينمائية المميزة على الساحة العالمية.