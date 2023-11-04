نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني": "تعاطفت مع نيفين في كل المشاهد.. وهذه الأعمال التي يستحيل أن أقدمها" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الأضواء إليها بشخصية نيفين التي قدمتها في مسلسل "عيشها بفرحة" وحققت بها نجاحًا كبيرًا وانقسمت الآراء حول شخصية نيفين ما بين مؤيد ومعارض لتصرفاتها.

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنانة "رانيا منصور" وكشفت لنا في تصريحات خاصة عن مدي تعاطفها مع شخصية نيفين وأيضًا عن رأيها في هل يوجد أي إعاقة جسدية تمنع الشخص من تحقيق حلمه، وأيضًا أزالت الستار عن نوعية الأعمال التي يستحيل أن تقدمها.

وكشفت رانيا منصور"، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها في ما إذا كانت توجد أي إعاقة جسدية تمنع الشخص من تحقيق حلمه قائلة: "لا أري أن أي إعاقة جسدية ممكن أن تمنع الشخص من تحقيق حلمه طبعًا، بالعكس هو ربنا بيقول لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ف بدل حاجة حصلت لأي حد فهو معناها أنه قادر يتغلب على العقبة دي ف لا مش بشوف أن في أي حاجة ممكن تمنع الشخص أنه يحقق أحلامه".

وعن انقسام الآراء حول شخصية نيفين، صرحت "رانيا منصور" عن مدي تعاطفها مع شخصية نيفين في مسلسل "عيشها بفرحة" قائلة: "أنا متعاطفة مع شخصية نيفين في كل المشاهد لأن انا الممثلة اللي بعمل الدور ف انا مش شايفة أن تصرفاتها غلط لو كنت هحكم عليها من بره كنت هشوف أن تصرفاتها مش صح، لكن أنا اللي بعمل الدور ف انا عارفة هي بتعمل كدة ليه".

وأضافت: "هي كل التصرفات بالنسبالها مبررة يعني هي بتحب واحد بتغير عليه مش عايزة حد تاني ياخده منها بتحاول تحلق عليه طول الوقت كنت فين بتكلم مين طيب ليه بتكلم زينة طيب راعي شعوري فبالنسبالها هي كل تصرفاتها مبررة جدًا، وهي شايفة أن ده حقها عليه.. انا ف كل المشاهد متعاطفة معاها كممثلة بأدي الدور، لكن لو كنت بشوف الشخصية لا مكنتش هتعاطف معاها".

وأزالت الستار لنا عن الأعمال التي يستحيل أن تقدمها قائلة: الأعمال التي يستحيل أن أقدمها هي الأعمال اللي أحس أنها ممكن تأثر على الناس بشكل سلبي، يعني مثلا شخصية نيفين دي لو هي يعني انا بقدمها بطريقة معينة تخلي الناس وهي بتتفرج حكمها على الشخصية أنها شخصية غير سوية 100٪، لكن لو أنا بقدم الدور بطريقة تانية وأخلي الناس بالرغم من أن الشخصية بتقدم تصرفات غير سوية أن هما يبقوا متعاطفين معاها، بالشكل اللي يخلي الناس تبرر التصرفات الغير سوية عادي"

وتابعت قائلة: "ساعتها كدة هكون انا بضر الناس لأن أنا مقتنعة أن الأعمال الفنية بتأثر في الناس جدًا جدًا، فالناس لما بتتفرج ع حاجة بتحس أنه عادي ده يتعمل ف الواقع ف دي نوعية الأعمال اللي محبش أن أقدمها أن أنا ابقي بشجع على حاجة غلط أنها تحصل لا دي حاجة ضد مبدائي".