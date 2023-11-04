نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني": هذا سر نجاح المسلسلات القصيرة.. والقصة الحلوة هي التي تجذب الجمهور (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "عيشها بفرحة" بتقديمها شخصية "نيفين" تلك الشخصية الغيورة التي تحب شخصًا وهو يحب شخص آخر غيرها ولكنها ترفض تلك الفكرة نهائيًا، وبعد تحقيقها ذلك النجاح تحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنانة رانيا منصور، والتي كشفت لنا عن رأيها في سر نجاح المسلسلات القصيرة، وأيضًا أوضحت رأيها في ما يجذب الجمهور أكثر، وأزالت الستار عن رأيها في تقنية الذكاء الإصطناعي.

وكشفت رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني" رأيها في نجاح المسلسلات القصيرة قائلة: "المسلسلات القصيرة هي بتكون سهل في تحضيرها اسهل من المسلسلات الطويلة يعني مثلًا إحنا بنعمل مسلسل 55 مشكلة حب فالمسلسل نفسه تحت العنوان ده بيقدم كذا حكاية وفي تنوع وعدد حلقات قليل ف مثلًا اللي بيفوته حلقة مش بيكون مضطر يبقي يشوف حلقات كتير عشان يعوض اللي فاته فبيكون سهل أنه يتابع".

وتابعت قائلة: "لو مشافش الحلقات اللي بتتعرض ويشوف اللي بعدها فيقدر يتفرج واعتقد هي للمشاهد لطيفة وكمان لينا احنا بتكون سهلة تحضيرها وسهل التمثيل فيها سهل أن انا اعمل حلقات هنا واعمل حلقات في مسلسلات تاني ف هي طبعًا سهلة وناجحه وكل حاجة حتي ف رمضان اللي فات كان في أكثر من مسلسل كان 15 حلقة مش مضطرة يبقا في 30 حلقة ف في فرصة أن ناس تكثر تشتغل وناس أكثر تتفرج ف ده من وجهه نظري سر نجاحها".

وعن رأيها في كثرة تقديم أعمال تكون مأخوذة عن قصص واقعية عبرت قائلة: "القصص الواقعية طبعًا بتبقي بتوحي ل المؤلف هو دائما المؤلف بيجيب الحكايات اللي عنده من قصص واقعية حتي لو المسلسل مش 100٪ متاخد من قصص واقعية بس وهو بيكتب الشخصيات بتكون شبه شخصية شافها أو سمع عنها ف دائمًا المؤلف بتكون الشخصيات مستوحاة من شخصيات شافها أو سمعها قبل كدة".

وأضافت قائلة: "حتي احنا ك ممثلين واحنا بنادي شخصية بنحس أننا شوفناها قبل كدة أو سمعنا عنها، فهو الخيال دائمًا داخل ف الواقع، في قصص حقيقية بس بتبقي عادية مش جذابة ف لو اتعلمت دراما مش هيبقي فيها حاجة نقدر نقدمها للناس ف معتقدتش أن القصة تكون حقيقة ده السبب الرئيسي لجذب الناس على قد ما القصة تكون فيها حدوتة حلوة أو حكمة حلوة، القصة الحلوة هي اللي بتجذب الناس سواء كانت قصة حقيقية أو من وحي خيال المؤلف وده من وجهه نظري".

أزالت رانيا منصور الستار عن رأيها في تقنية الذكاء الإصطناعي وهل يمكن أن تحل محل الفنان قائلة: "ممكن الذكاء الاصطناعي يتعمل أفلام عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي بس بردو بيفضل الإنسان اللي من روح ودم اعتقد بيبقي له طعم".

وأضافت: "يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يكون بيوصف المشاعر حلو أو ي والشخصية مرسومة حلو أو ي بس اعتقد ان الروح اللي ف الإنسان مفيش زيها ابدا يعني اكيد صنع ربنا مش زي صنع الانسان مهما كانت درجة الاحترافية فيه".

وعن أعمالها القادمة أوضحت قائلة: "أنا بصور دلوقتي فيلم اسمه "سيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وإخراج أحمد البنداري وأظهر فيه كضيفة شرف، ويوجد مسلسل آخر أحضر له لكن لم أبدا فيه بعد".