كاظم الساهر: تأثرت نفسيًا جراء فقداني جراء فقدانه العديد من أحبائي مؤخرًا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب العراقي كاظم الساهر، أنه تأثر نفسيًا جراء فقدانه العديد من أحبائه في الآونة الأخيرة.

وقال في جلسة حوارية خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب إنه في تلك اللحظات الصعبة، شعر بأنه يمكن أن يفقد رغبته بالوجود، وبدأ يتمنى أحيانًا أن يصعد للمسرح ويصرخ مرة واحدة وينتهي من هذا الصراع الداخلي.

ومع ذلك، أكد كاظم الساهر أهمية القراءة في تغيير مجرى حياته وتجديد روحه، وأعطى نصائح للجمهور الحاضر حول أهمية القراءة وتأثيرها الإيجابي على الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر استعان بالكتب والأصدقاء الذين دعموه خلال تلك الأوقات الصعبة ليستعيد حماسه وتفاؤله.