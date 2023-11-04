أحمد رزق يتعاقد على " بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الفنان أحمد رزق عقدًا للمشاركة في مسلسل "بيت الرفاعى" إلى جانب النجم أمير كرارة وسيكون المسلسل من أليف بيتر ميمي وسيكون من إخراج أحمد نادر جلال.

من المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل في عام 2024 وأيضا الشركة المنتجة تعمل على التجهيزات الضرورية وتوقيع العقود مع باقي أعضاء الفريق الفني.

حضرة العمدة

من جانبه، قام أحمد رزق بتقديم مسلسل "حضرة العمدة" خلال شهر رمضان الماضي وينتظر عرض مسلسل "حرب الجبال" الذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي وكان أمير كرارة قد قدم مسلسل "سوق الكانتو" في العام السابق.

أمير كرارة وأحمد رزق

من المتوقع أن يجمع هذا التعاون بين النجمين وعدد من الفنانين المميزين في فريق العمل، مما يعد إضافة قيمة للدراما المصرية.

قدم أمير كرارة في شهر رمضان الماضي مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

حرب الجبالي

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "حرب الجبالى" الذي شارك في بطولته أحمد رزق بالتعاون مع مجموعة من النجوم، وهو تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، حيث تم الانتهاء من تصوير المسلسل في العام الماضي وينتظر عرضه في الأوقات القادمة.

وكان أحمد رزق قد أعرب عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وقدم رسالة حب وامتنان لصناع المهرجان ولمدينة الإسكندرية التي يفخر بانتمائه إليها.

كما أعرب عن تطلعه للقاء جمهور الإسكندرية في افتتاح المهرجان يوم.

واستقبلت مدينة الإسكندرية واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث انطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر (مسرح بلا إنتاج) يوم ٢٢ سبتمبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية: أ. د.نيڤين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان،والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.