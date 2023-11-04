نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير شاهين: "مش شايف أي سبب للهجوم على محمد صلاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أمير شاهين ضيفًا على برنامج free time، والذي تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد على شاشة قناة "هي".

وقال أمير شاهين: “مش شايف أي سبب للهجوم على محمد صلاح وإنه هجوم غير مبرر ودي ضريبة الشهرة والعالم كله أصلًا ساكت”.

ووجه الفنان أمير شاهين رسالة للشعب الفلسطيني: “مفيش كلام يكفيهم الله يكون في عونهم ويسترها عليهم ومانتمناش القتل لاي انسان علي وجه الأرض”.

موعد عرض برنامج free time

برنامج free time تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد على شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.



آخر أعمال أمير شاهين



يذكر أن آخر أعمال أمير شاهين كان مشاركته في حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي جسد فيه شخصية مصطفى ابن شقيق ثريا والذي جسدتها الفنانة إلهام شاهين.

قصة حكاية الفريدو

تدور أحداث حكاية الفريدو في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول ثريا المريضة بالزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد ولكن يريد أشقائه الاستيلاء على شقتها وبيعها ولكن يحاول فريد المحافظة عليها.



تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب





العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وفي نفس السياق، يواصل القائمون على المسلسل تصوير الحكاية الثانية والتي تحمل اسم "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة، ملك قورة، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين وإخراج محمد الخبيرى على أن ينطلق عرضها بعد انتهاء عرض "الفريدو" على قناة ON كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة حكاية من حكايات العمل وتحمل اسم "روحي فيك" ومن المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.



أبطال حكاية لفريدو





ويشارك في بطولة حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب كل من إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري، المسلسل من إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين، شارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما.