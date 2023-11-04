نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شجعتها أم كلثوم على المجئ إلى مصر وتزوجت حلمي بكر... في ذكرى ميلاد عالية التونسية تعرف على أبرز محطاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم السبت 4 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة التونسية علية، 4 نوفمبر عام 1936، وتميزت عالية بأسلوب السهل الممتنع، والصوت الساحر الذي يأخذك إلى بعيد، ويجعلك تشعر بالراحة والسعادة، فكان الحظ حليف لها عندما جاءت إلى أرض الشهرة وعملت عالية مع كبار الملحنين أبرزهم بليغ حمدي، وحلمي بكر الذي تزوج بها ولكن الزيجة لم تدوم.



ونستعرض بعض المعلومات الهامة عن حياتها ومسيرتها الفنية خلال “دوت الخليج الفني”..

عالية التونسية كانت واحدة من أبرز المطربات العرب، وقد اشتهرت بشكل كبير ونالت شهرة واسعة،وما زالت أغانيها تُعاد تقديمها حتى اليوم، رغم اختلاف الزمن والأجيال، ومن بين أشهر أغانيها "ع اللي جرى" التي قدمتها بصوتها الخاص، وقد قدمتها أصالة وصابر الرباعي في إعادة توزيع معاصرة.

وفيما يلي بعض المعلومات الرئيسية عن علية التونسية في ذكرى ميلادها:

- وُلدت في تونس في 4 نوفمبر عام 1936.

- اسمها الحقيقي هو بيّة بنت بيشربن الهادي رحال.



- بدأت مسيرتها الفنية في فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

- انتقلت إلى القاهرة في فترة السبعينيات وحققت نجاحًا واسعًا خلال تلك الفترة.

- عملت مع كبار الملحنين بليغ حمدي وحلمي بكر، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة وشجعتها أم كلثوم المجئ إلى مصر، وخلال تصريحات تلفزيونية أشادة كوكبة الشرق أم كلثوم بصوت عالية واصفة بالصوت القوى والجميل.



- من أشهر أغانيها "حبايب مصر" و"ع اللي جرى".



- في نهاية الثمانينيات، عادت إلى تونس واستقرت هناك حتى وفاتها في 19 مارس عام 1990 عن عمر يناهز 53 عامًا.

- كانت تعشق الغناء منذ صغرها، وكانت تشارك في الحفلات المدرسية.

- اكتشفها الموسيقار التونسي رضا القلعي عندما كانت في سن السادسة عشر، ولحّن لها العديد من الأغاني مثل "ظلموني حبايبي" و"يا قلبي إش بكاك".