الجمهور يترقب الكوميديا الرومانسية الغنائية بين جون ترافولتا وكاثرين هيغل

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب الجمهور بشغف شديد طرح الفيلم الرومانسي الكوميدي الغنائي المذهل "That's Amore"، الذي يقدم أداء استثنائيًا من قبل نجمي هوليوود اللامعين، جون ترافولتا (69 عامًا) وكاثرين هيغل (44 عامًا)، تحت إخراج المخرج نيك فاليلونغا.

قصة الفيلم

يحكي الفيلم قصة رجل أعزب وامرأة تهتم بأمور شخصية أكثر من العلاقات العاطفية، وكيف يلتقيا بالصدفة ليشتعل شرارة الحب بينهما.

فاليلونغا، الذي حصل على جوائز أوسكار في 2019 ككاتب سيناريو ومنتج لفيلم "Green Book"، يطمح لتقديم فيلم يسعد ويسر الجمهور وينقل رسالة إيجابية في هذه الأوقات الصعبة حيث يحتاج الناس إلى الضحك والاستمتاع بأوقاتهم.

وسيتميز فيلم “That's Amore” بأداء موسيقي معتدل وأغانٍ مميزة بمصاحبة أوركسترا كاملة.