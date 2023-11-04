"أنا أسعد امرأة في العالم".. شارلوت كروسبي تعلن خطوبتها على هذا النجم!

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة شارلوت كروسبي خطوبتها على جيك أنكرز بعد علاقة حب طويلة، حيث قدم جيك عرض زواج رومانسي في دبي لها فيما وصفت نفسها بأنها "أسعد امرأة في العالم".

وأظهرت الصور شارلوت في فستان لامع وجيك واقفًا راكعًا بجوار باقة ورد على شكل قلب.وستظهر هذه اللحظة في برنامجها على قناة BBC Three "شارلوت في سندرلاند".

وأعرب جيك، عن حبه وسعادته في منشور خاص، فيما تلقوا تهاني من المعجبين والأصدقاء، مع الكثيرين يعبرون عن فرحهم وسعادتهم للزوجين.

في وقت لاحق، شارك أنكرز صورته الخاصة، وكتب: "أخيرًا استجمعت شجاعتك وفعلت ذلك.. أحبك من كل قلبي".



وسارع المعجبون والأصدقاء إلى إرسال أطيب تمنياتهم للزوجين، وكتبت مورا هيغينز: "تهانينا". وقال جوردان بروك، صديق صوفي: "تهانينا لكما. أمر غير حقيقي".

وقالت صوفي كاساي، النجمة المشاركة في برنامج شارلوت "جوردي شور": "هذا هو وقتك يا شارلوت، أحبكما كثيرًا، أصبحت قصتك الخيالية حقيقة أخيرًا! لقد بكيت كثيرًا من الدموع السعيدة اليوم".

