نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني": كواليس "عيشها بفرحة" لطيفة جدًا.. هذا رأيي في الذكاء الاصطناعي.. وترقبوني في هذه الأعمال (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الأنظار إليها وحققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "عيشها بفرحة" وقدمت شخصية نيفين التي انقسمت الآراء حولها، وبعد تحقيقها ذلك النجاح الكبير، كان لـ "دوت الخليج الفني" نصيب من الحديث مع الفنانة "رانيا منصور" وكشفت لنا في الحوار العديد من الكواليس وآرائها في بعض الأشياء الهامة التي تشغل بال الجمهور في الفترة الأخيرة.

وإليك نص الحوار:-

1-حدثينا عن كواليس مسلسل "عيشها بفرحة"

كواليس الدور لطيفة جدًا والله أنا بصراحة حابة كل الناس اللي اشتغلت معاهم في المسلسل، كل الكرو وكل الناس اللي بتشتغل في المسلسل كلهم ألطف من بعض والكواليس لطيفة جدًا.

2-ما هو الشبه بينك وبين شخصية نيفين ؟

معتقتدش أنها شبهي خالص بصراحة، ممكن يكون أن انا غيورة فعلًا على الناس اللي انا بحبها لكن تصرفاتي وتصرفاتها لا معتقدتش أن احنا شبه بعض خالص.

3-ما رأيك في تصرف الفتيات في الحقيقة مثلما تصرفت نيفين في المسلسل؟

طبعا البنت اللي بتعمل كدة غلطانة لأن في الأول وفي الآخر الحب مش بالعافية يعني هي بتحبه وهو مبيحبهاش يعني الموضوع منتهي، مش صح أن الواحد يحط نفسه في موقف زي كده.

4-في رأيك، هل يوجد أي إعاقة جسدية تمنع الشخص من تحقيق حلمه ؟

لا أري أن أي إعاقة جسدية ممكن أن تمنع الشخص أنه يحقق حلمه طبعًا بالعكس هو ربنا بيقول لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ف بدل حاجة حصلت لأي حد فهو معناها أنه قادر يتغلب على العقبة دي ف لا مش بشوف أن في اي حاجة ممكن تمنع الواحد أنه يحقق أحلامه.

5-هل توقعتي نجاح حكاية "عيشها بفرحة"؟

كنت متوقعة أن المسلسل ينجح عشان أولا الحلقات اللي كانت في المسلسل كانت حلوة أو ي، كمان أنه بيعرض حالة إنسانية ف كان هياخد تعاطف الناس الحمد لله أنا توقعت أنه هيكون كدة والحمد لله توقعاتي طلعت صح.

6-في أي مشهد تعاطفتي مع شخصية نيفين ؟

انا متعاطفة مع شخصية نيفين في كل المشاهد لأن انا الممثلة اللي بعمل الدور ف انا مش شايفة أن تصرفاتها غلط لو كنت هحكم عليها من بره كنت هشوف أن تصرفاتها مش صح، انا ف كل المشاهد متعاطفة معاها كممثلة بأدي الدور، لكن لو كنت بشوف الشخصية لا مكنتش هتعاطف معاها.

7-ما هي الأعمال التي يستحيل أن تقومي بتقديمها؟

الأعمال اللي احس إنه ا ممكن تأثر على الناس بشكل سلبي، يعني مثلا شخصية نيفين دي لو هي يعني انا بقدمها بطريقة معينة تخلي الناس وهي بتتفرج حكمها ع الشخصية أنها مش شخصية سوية 100٪، لكن لو أنا بقدم الدور تخلي الناس بالرغم من أن الشخصية بتقدم تصرفات غير سوية أن هما يبقوا متعاطفين معاها بالشكل اللي يخلي الناس تبرر التصرفات الغير سوية عادي.

وأضافت: ساعتها كدة هكون انا بضر الناس لأن انا مقتنعة أن الأعمال الفنية بتأثر في الناس جدًا جدًا فالناس لما بتتفرج ع حاجة بتحس أنه عادي ده يتعمل ف الواقع ف دي نوعية الأعمال اللي محبش أني اقدمها أن انا ابقي بشجع ع حاجة غلط أنها تحصل لا دي حاجة ضد مبدائي.

8-من وجهه نظرك، ما سر نجاح المسلسلات القصيرة ؟

المسلسلات القصيرة هي بتكون سهلة في تحضيرها اسهل من المسلسلات الطويلة يعني مثلًا إحنا بنعمل مسلسل "55 مشكلة حب" فالمسلسل نفسه تحت العنوان ده بيقدم كذا حكاية وفي تنوع وعدد حلقات قليل، فبيكون سهل للمشاهد أنه يتابع حتي لو مشافش الحلقات اللي بتتعرض، وكمان لينا احنا بتكون سهلة تحضيرها وسهل التمثيل فيها.

9-من وجهه نظرك، شايفة أننا بحاجة إلى تقديم الكثير من الأعمال المأخوذة عن قصص واقعية ؟

9-القصص الواقعية طبعًا بتبقي بتوحي ل المؤلف هو دائما المؤلف بيجيب الحكايات اللي عنده من قصص واقعية حتي لو المسلسل مش 100٪ ماخؤد من قصص واقعية حتي احنا ك ممثلين واحنا بنادي شخصية بنحس أننا شوفناها قبل كدة أو سمعنا عنها، فهو الخيال دائمًا داخل ف الواقع.

وأضافت: معتقدتش أن القصة تكون حقيقة ده السبب الرئيسي لجذب الناس على قد ما القصة تكون فيها حدوتة حلوة أو حكمة حلوة، القصة الحلوة هي اللي بتجذب الناس سواء كانت قصة حقيقية أو من وحي خيال المؤلف.

10-هل تعتقدين أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يحل محل الفنان ؟

ممكن الذكاء الإصطناعي يتعمل أفلام عن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي بس بردو بيفضل الإنسان اللي من روح ودم اعتقد بيبقي له طعم، يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يكون بيوصف المشاعر حلو أو ي والشخصية مرسومة حلو أو ي بس اعتقد ان الروح اللي ف الإنسان مفيش زيها ابدا يعني اكيد صنع ربنا مش زي صنع الانسان مهما كانت درجة الاحترافية فيه.

11-ما هي أعمالك القادمة ؟

انا بصور دلوقتي فيلم اسمه "سيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وإخراج أحمد البنداري وأظهر فيه كضيفة شرف، ويوجد مسلسل آخر أحضر له لكن لم أبدا فيه بعد.