نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. محمد سلام ينفي تعاقده مع "سبيرو سباتس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنان محمد سلام نفى بشدة تعاقده مع شركة "سبيرو سباتس" للمشروبات الغازية في حملتها الإعلانية مقابل 30 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأخبار التي تم تداولها بهذا الشأن ليست صحيحة.

محمد سلام حديث السوشيال ميديا

محمد سلام أصبح محط أنظار الجمهور بعد اعتذاره عن مشاركته في موسم الرياض الترفيهي، بسبب الأحداث الجارية في فلسطين، حيث أعرب عن تضامنه مع الأحداث في غزة ورفضه المشاركة في عروض تحتوي على استعراضات ورقص في ظل الوضع الصعب هناك.

ماذا كلف قرار انسحاب محمد سلام من المشاركة في موسم الرياض ؟

هذا القرار كلف محمد سلام خسارة 80 ألف دولار (أكثر من 3 ملايين جنيه) بسبب عدم مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي في الرياض. سلام كان من بين الفنانين الذين شاركوا في العروض المسرحية التي عُرضت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، ولديه تاريخ مشاركات مسرحية معروف في المملكة.

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

ذكر محمد سلام دعمه للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت."

وأضاف: "إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين."

ثم ختم بالقول: "لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."