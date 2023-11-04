نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل أجبرت أحداث غزة إمبراطورة الغناء الروسي على العودة إلى روسيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تسجل وصول إمبراطورة الغناء الروسي ألّا بوغاتشوفا إلى روسيا، حيث استقلت القطار إلى موسكو واتجهت لقصرها الريفي في الضواحي.

ورافقها زوجها ماكسيم غالكين إلى الأراضي لطالمحتلة بعد رفضهما للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والآن غادر الزوجين الأراضي المحتلة بسبب الهجمات وانتقلا إلى قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن بوغاتشوفا هي واحدة من أشهر المغنيات في روسيا والاتحاد السوفيتي وحصلت على العديد من الجوائز والشهرة خلال مسيرتها الفنية.

وقام صاحب قصرها بإعادة القصر لها بعدما علم بعودتها إلى روسيا، وهناك أخبار عن طلاقها من زوجها غالكين.

نبذة عن إمبراطورة الغناء الروسي

وبوغاتشوفا (مواليد 1949) تعد أشهر المغنيات السوفيتية والروسية منذ ستينيات القرن الماضي، وتمتعت بمكانة بارزة في الاتحاد السوفيتي، نظرا لمبيعاتها الضخمة من الأسطوانات وشهرتها الكبيرة. وهي حائزة للقب فنانة الشعب في الاتحاد السوفيتي، وفنانة الشعب في روسيا.