أحمد حاتم: "المنبر" فيلم درامي وليس سينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أحمد حاتم، إنه يعمل حاليًا على إنتاج فيلم المنبر، وهو فيلم درامي يهدف إلى توثيق التاريخ.

وأكد في تصريحات صحفية، أن العمل لتوثيق التاريخ، وهو درامي بالأساس وليس سينمائي كما يعتقد البعض.

ويعكف حاتم على إنهاء تصوير الفيلم الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ويعتزم عرضه قريبًا.

أحداث الفيلم

يتناول العمل تاريخ نضال الأزهر الشريف ضد الاحتلال المستشرق بأزمنة مختلفة ومواقف متفرقة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

ويركز على توثيق الأحداث التاريخية بالصوت والصورة، ومن الممكن أن يتم عرضه على المحطات التلفزيونية.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي.