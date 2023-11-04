نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا فعلت هذه النجمة في مواجهة انتحال شخصيتها بالذكاء الاصطناعي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم التكنولوجيا الحديثة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض متنوعة، وإذا كانت لها جوانب إيجابية، فإن لديها أيضًا جوانب مظلمة. يمكن استغلال التقنيات الحديثة وبصمة الصوت لتلاعب بأصوات وصور الأشخاص دون إذنهم، مما يثير مخاوف بشأن خصوصية الأفراد وسلامتهم الرقمية.

نجوم العالم، بما في ذلك الفنانين والرياضيين، أصبحوا هدفًا للتسويق عبر هجمات "هكرز تقنيات الذكاء الاصطناعي"، حيث يتم استغلال صوتهم وصورهم في أغراض ترويجية دون موافقتهم. هذا يتسبب في تصاعد الحاجة للتدابير القانونية لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص وتحميل المسؤولين عن هذه الانتهاكات بالعواقب القانونية.

سكارليت جوهانسون هي أحد الأمثلة على هذه الحالات، حيث اتخذت إجراءات قانونية ضد التطبيق الذي استغل صوتها وصورتها في ترويج منتج.

ما سبق جعل الخبراء يحثون على ضرورة أن يحظى القانون والتشريعات المتعلقة بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية بالتطور لمواجهة هذه التحديات المتزايدة في عالم التكنولوجيا.