نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "صوت وصورة": " مناقشة مناقشة التحرش والذكاء الاصطناعي ليس هدفي الأول من المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب والسيناريست الكبير محمد سليمان عبد المالك، أنه لم يكن هدفه الأول في مسلسل “صوت وصورة” مناقشة موضوعات محددة مثل التحرش والذكاء الاصطناعي.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن اهتمامه كان بتطوير القصة وصناعة عالم من الشخصيات الحقيقية وإثارة التشويق في الدراما ولم يكن يبحث عن القضايا ليدرجها في القالب الدرامي بل كان يرى أنه يتعين عليهم أن ينشئوا الشخصيات والقصة أولًا، ومن ثم يمكن أن يُرى ما إذا كان بالإمكان تضمين موضوعات اجتماعية فيها.

أبطال المسلسل

“صوت وصورة” من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة، واخراج ويخرجه محمود عبد التواب "توبة".

ويعد المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث ويتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

