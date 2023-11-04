نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرقام خيالية.. 5 نجمات حققن ثروات ضخمة في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عام 2023، شهدنا ظهور عدد كبير من الشخصيات المشهورة والمتميزة في عالم الترفيه السريع الخطى والمتقدم. بعض هؤلاء النجوم البارزين شهدوا ارتفاعًا هائلًا في ثرواتهم وأصبحوا نماذج للنجاح في هذا العام. إليك نظرة عامة على بعض منهم:

1. ريهانا: المغنية ورائدة الأعمال من بربادوس، حققت ارتفاعًا سريعًا في ثروتها خلال 2023 بفضل أغانيها الشهيرة وعروضها الناجحة، واستمرار نجاحها في مجال الموضة والجمال من خلال علامتيها التجاريتين.

2. تايلور سويفت: حققت تايلور سويفت لقب مليارديرة رسميًا في عام 2023 بفضل جولتها الموسيقية وألبوماتها وأعمالها العقارية.

3. كيم كارداشيان: رغم انخفاض بعض قيمتها الصافية، إلا أن ثروتها مازالت تبلغ 1.2 مليار دولار، وتعززها حصتها في شركة "Skims".

4. كايلي جينر: أصغر امرأة عصامية للسنة السادسة على التوالي، وقامت ببناء ثروتها بشكل ملحوظ.

5. مارغو روبي: على الرغم من عدم دخولها قائمة المليارديرات، إلا أن نجاح فيلم "باربي" زاد من ثروتها بشكل كبير وجعلها واحدة من أبرز الشخصيات في عام 2023.

هؤلاء النجمات يعتبرن نماذج للنجاح والإبداع في عالم الترفيه والأعمال في العام الحالي.