نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويحز منددًا بقصف مستشفى الشفاء بغزة: "الكيان الصهيوني سيزول قريبًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مغني الراب ويجز، عن غضبه تجاه الهجوم على مدخل مستشفى الشفاء في غزة وسيارات الإسعاف.

ونشر ويجز تعليقًا على حسابه في تطبيق Instagram قائلًا: “الاحتلال لن يتمكن من كبح عزيمتنا، وكلما يزيد تصعيدهم، يزيد فرصة مقاومتنا”.

وأكد: "كل شيء يكرههم ويرغبون في زواله، سيحدث ذلك بلا شك في المستقبل القريب".

ويُشار إلى أن ويجز شارك في مظاهرات احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي في نيويورك، وبعد ذلك ألقى كلمة أمام الجمهور على قناة "الجزيرة مباشر"، حيث تحدث عن العديد من القضايا الحساسة في الصراع الفلسطيني.

وأضاف قائلًا: "على سبيل المثال، هل تعتقدون أن جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA) لا يعرف ما يحدث في غزة؟! بالطبع، هم يعلمون بالضبط ما يجري هناك، والأحداث في غزة تتبع خطة واستراتيجية محددة، ونحن ملتزمون بالصمود والتصدي لهذه التحديات بكل إصرار".