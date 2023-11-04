مشروع العمر.. شمس الكويتية تطلق عطرها الأول "باي شمس"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المطربة شمس الكويتية، عن إطلاق عطرها الأول "باي شمس" بشراكة مع شركة "سمرايز" الألمانية وشركة "أستر" السويسرية.

وقالت في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها سعيدة بتقديم هذا العطر الفريد من نوعه في التاريخ وشرحت أنه يحمل معاني خاصة.

وأضافت: “يسعدني الإعلان رسميًا عن مشروع العمر “باي شمس” بالشراكة مع شركتي (سمرايز) الألمانية و(أستر) السويسرية الرائديتن في عالم العطور حول العالم منذ أكثر من 200 سنة لإطلاق أول عطر فريد من نوعه في التاريخ!”.

وتألقت المطربة مؤخرًا في أحدث جلسات تصويرها بإطلالتها السوداء من تصميم "فرساتشي" Versace، حيث ارتدت تنورة متوسطة الطول مع "توب" من الدانتيل الذي تميز بكمين شفافين وقصة صدر مكشوفة.