انت الأن تتابع خبر هالة صدقي تعود من جديد إلى المسرح بعد غياب طويل بهذا العمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت الفنانة المصرية هالة صدقي أن تفاجئ جمهورها، وتكشف لهم أحدث أعمالها التي تعاقدت عليها، والتي تعود بها من جديد إلى المسرح بعد غياب دام 20 سنة منذ أخر أعمالها مع الراحل محمود عبد العزيز.

وأكدت هالة في تصريحات إعلامية، أن الفنان عمرو عبدالجليل سيشاركها في بطولة مسرحية "صوابع زينب" والتي ستقدّمها ضمن فعاليات "موسم الرياض" الحالي.وعن توقفها عن تقديم الشخصية الشعبية رغم نجاحها فيها أخيراً بمسلسل "جعفر العمدة"، قالت هالة: "توقفت عن الأعمال الشعبية بعد "أرابيسك" وكانت غلطة، كنت فاكرة إني بكده هحافظ على نجاح شخصية "توحة"، لكن بعد "صفصف" اكتشفت إني كنت غلطانة".

وتدور أحداث المسرحية حول "زينب"، وهي أم لثلاث بنات: "سندس" و"نانسي" و"داليا"، يعشن في حي شعبي، وتحاول "زينب" تزويجهن وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، فتبذل كل جهدها للبحث عن عرسان لهن، لكن لسانها وشخصيتها القوية تجعلهم يهربون منها دائماً، مما يتسبب في تمرد بناتها عليها، لكنها تضع خطة لترويضهن وكسبهن في صفها من جديد.

ويشارك هالة صدقي في بطولة المسرحية كلٌ من: عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، أوس أوس، منة فضالي، مصطفى حجاج...، ومن المقرر عرضها في الفترة من 16 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 20 منه على خشبة المسرح العالمي.