نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقل القضية إلى "قسم جرائم القتل".. تطور جديد في التحقيقات بوفاة الممثل ماثيو بيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الغموض يكتنف قضية وفاة الممثل الكوميدي الأمريكي ماثيو بيري، حيث تبنى "قسم جرائم القتل والسرقة" التابع لشرطة ولاية لوس أنجليس القضية للتحقيق فيها، مما أثار صدمة بين جمهوره، هذا الإجراء يُعتبر روتينيًا في القضايا البارزة للتحقق من عدم وجود مؤشرات على جريمة قتل.

ملابسات الوفاة

وتم العثور على ماثيو بيري فاقدًا للوعي في حوض السباحة بمنزله، ولم يتم العثور على مواد مخدرة غير طبيعية في منزله.

والسبب الحقيقي للوفاة لم يتم الكشف عنه بعد ويحتاج إلى تحليل تشريح الجثة وفحوصات علم السموم، وهو يحتاج إلى وقت للكشف عنه بدقة.

لكن الطبيب الشرعي أكد أنّ السبب الحقيقي للوفاة من شبه المستحيل الإعلان عنه، قبل صدور نتائج تشريح الجثة، وإخضاعها لفحوصات علم السموم، الذي يستغرق على الأقل 6 أسابيع، حتى تتبين الأسباب ما إذا كانت سكتة قلبية، أو هناك أو انتحار أو جريمة ما.