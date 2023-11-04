انت الأن تتابع خبر زفاف الإعلامية المصرية ياسمين عز من رجل أعمال مصري يشعل مواقع التواصل والجمهور: أخيراً لقيتي فرعونك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج الاعلامية المصرية ياسمين عز، الأمر الذي احدث ضجة وتسائل الجمهور عن صحته.

وتصدر اسم ياسمين عز محركات البحث في قوقل بعد أن أعلنت صفحة “شربليتا” المهتمة بأخبار الفنانين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام خبر زواجها.

صفحة شربليتا لم تكتفي بنشر اعلان خبر الفنانة ياسمين عز، بل اكدوا انها متزوجة منذ فترة من رجل أعمال عربي مصري لم يكشفوا هويته، ودفع وزنها ذهبا لتوافق عليه.

لكن حتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر من قبل هيفا وهبي أو ممثليها، الأمر الذي يجعله محل شائعات.وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت صورة لياسمين عز تظهر فيها مرتدية فستان فرح بجانب شخص غير معروف.وبعد التحقيق في الصورة، تبين أنها مفبركة وليست صورة حقيقية لياسمين عز، حيث تم تعديلها بطريقة واضحة استطاع المعلقون أن يكشفوها ويثبتوا أنها فبركة

وقد توالت التعليقات التي كشفت عن طبيعة المنشور المضلل، حيث صرح العديد من المعلقين بأنها خدعة لا يمكن أن تمر على عقول الأشخاص المنتقدين ومحاولاتهم لكشف الحقيقة.ومؤخراً أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، موجة واسعة من الجدل بعد توجيه نصائح غريبة للزوجة عند انقطاع” الكهرباء.