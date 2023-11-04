غدًا.. عرض أولى حلقات حكاية "روحي فيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فريق عمل حكاية "روحي فيك" لبدء عرضها غدًا الأحد على قناة ON، والحكاية تعرض ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب"، وتجسد عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي.

من هم أبطال حكاية "روحي فيك"؟

ويشارك في بطولة الحكاية بجاني عائشة كل من محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

تفاصيل مسلسل "55مشكلة حب"

"عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.