انت الان تتابع خبر أول صورة واضحة لزوجة أحمد الفيشاوي الألمانية الذي رفض الاعتراف بنجله منها.. ملكة جمال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد الفنان أحمد الفيشاوي للأضواء بعدما فاجأ الجمهور مؤخرا خلال ظهوره بجانب زوجته السابقة، ألمانية الجنسية والذي كان قد رفض الاعتراف بنجله منها.

ولكن الآن، قرر الفيشاوي أخيرا الاعتراف بنجله تيتوس، الذي يبلغ من العمر صغيرا، والذي ولد من علاقة مع فتاة ألمانية. وقد كان هناك العديد من المشاكل التي حدثت بين الفيشاوي ووالدة تيتوس، ولم يكن يعترف به لفترة طويلة بسبب أسباب غير معروفة.

حيث قام الفنان أحمد الفيشاوي بمشاركة مجموعة من الصور له رفقة نجله الصغير تيتوس ووالدته الألمانية على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهر الفيشاوي وعائلته وهم يستمتعون بالأجواء العائلية. وعلق الفيشاوي على الصور قائلاً: "أهلاً بك في بيتك يا ابني.. العائلة تأتي أولاً". وقد حازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين.