انت الان تتابع خبر العوض الجميل.. بعد رفضه الذهاب لموسم الرياض شركة تلمح بالتعاقد مع النجم محمد سلام بمبلغ خيالي لحملة اعلانية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت شركة سبيرو سباتس على صفحتها بموقع فيس بوك صورة فوتوشوب للفنان محمد سلام لتاخذ رأي الجمهور في تقديم محمد سلام لإعلانات الشركة.

ليتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الأنباء المنتشرة وأعربوا عن سعادتهم رغم أن الأمر غير حقيقي، حيث اعتبروا أن مشاركة سلام في الحملة الإعلانية للشركة تعتبر تعويضًا له عن اعتذره من المشاركة في موسم الرياض وخسارته نحو ثلاثة ملايين جنيه.

وقالت بعض المصادر التي تعمل في المجال الإعلاني ان شركة سبيرو سباتس قد تنفق في حملتها الإعلانية مبلغ يتراوح بين 25 و 30 مليون جنيه.

لتنتشر بعدها الشائعات بان محمد سلام تعاقد مع الشركه ليخرج الفنان في تصريحات صحفية، يؤكد فيه إنه لم يتعاقد في الحملة الإعلانية على الإطلاق، وإن ما نشر عار تمامًا من الصحة.