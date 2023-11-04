انت الان تتابع خبر بعد وفاته غرقاً.. خطيبة ماثيو بيري تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد وفاته، خرجت مولي هورويتز خطيبة الممثل الأمريكي ماثيو بيري، لتنعيه وتعبر عن حزنها الشديد عليه، وتتحدث عن المواقف التي جمعتهما سوياً.

نشرت مولي هوريتز صورة لخيال ماثيو بيري، وكتبت عبر حسابها بتطبيق Instagram: "كان سيحب أن يتحدث العالم عن موهبته الكبيرة، وكان موهوبًا جدًا حقًا".

وتابعت: مع اقتراب تصوير حلقة إعادة لم شمل أبطال Friends، قمنا بإعادة مشاهدة العرض معا، وقال لي: (اللعنة، لقد كنت جيدا جدا!!!...أنظرِ ماذا فعلت هناك؟؟؟" قمنا بدراسة المشاهد وتحليلها، كان احترامنا وتقديرنا للفكاهة هو الشيء الذي يربطنا، كان التواجد معه عندما أعاد اكتشاف تألقه أمرا سحريا.

وأضاف: لكن من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تماما أيضا، على الرغم من أنني أحببته بشكل أعمق مما أستطيع أن أفهمه، إلا أنه كان معقدًا، وسبب لي ألما لم أعرفه من قبل، لم يكن لأحد في حياتي البالغة تأثير عميق عليّ أكثر من ماثيو لانجفورد بيري، لدي امتنان كبير لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا.

واختتمت: سأكون مقصرة إذ لم أذكر جماعة Al Anon، وهو مورد لا يقدر بثمن لأولئك الذين يحبون شخصا يعاني من هذا المرض المدمر، ماتي، أشعر بالارتياح لأنك في سلام.

يذكر أن Al Anon تأسست عام 1951، هي منظمة دولية للمساعدة المتبادلة للأشخاص الذين تأثروا بإدمان شخص آخر للكحول.

ورحل ماثيو بيري صباح اليوم عن عمر يناهز 54 عاما.

وتم الكشف عن ملابسات الوفاة حيث توفي بيري في حمام منزله غرقا ووفقا لما ذكرته المصادر فقد عاد بيري إلى منزله صباح اليوم بعد ممارسة الرياضة لمدة ساعتين وانه أرسل مساعده الخاص لقضاء بعض المهام وعندما عاد مساعده لمنزله وجده غارقا في جاكوزي منزله ميتا غرق ولم يتم العثور على مواد مخدرة في منزله وذهب البعض إلى أن السبب كان سكتة قلبية وفقا لما ورد في موقع Daily Mail.

وفي مكالمة نشرها موقع TMZ، يقول أحد أفراد الشرطة ممن عثروا على بيري إنه وجد رجلا غارقا في حمام منزله ولا يستجيب.