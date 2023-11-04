بالتزامن مع يوم الحب..أبرز الثنائيات الرومانسية بالسينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الأزواج والعشاق بعيد الحب المصري اليوم، وهذا اليوم الذي يمثل فرصة للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان تجاه شريك حياتهم، سواء من خلال تبادل الهدايا أو قضاء وقت مميز معًا أو حتى ببساطة من خلال الكلمات، وشهدت السينما المصرية العديد من الثنائيات الشهيرة بين الممثلين والممثلات، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز ثنائيات السينما المصرية.

عادل إمام ويسرا

هما نجمان مصريان يتمتعان بكاريزما خاصة وجماهيرية واسعة، فعادل إمام يتميز بروح الكوميديا الطبيعية وقدرته الاستثنائية على التقمص والتمثيل. أما يسرا، فهي فنانة متجددة تمتلك القدرة على تجسيد مختلف الشخصيات بإتقان، ولقد تعاون الثنائي في العديد من الأفلام المميزة، مثل "طيور الظلام، الأفوكاتو، الأنس والجن، ليلة شتاء دافئة، الإنسان يعيش مرة واحدة، بوبوس، رسالة إلى الوالي، جزيرة الشيطان، كراكون في الشارع، على باب الوزير".

بوسي ونور الشريف

كانا ثنائيًا رائعًا في الوسط الفني، حيث قدما مثالًا للحب والعشق. بدأ زواجهما في عام 1972 عندما كان نور الشريف في بداية مسيرته الفنية، وشاركا معًا في العديد من الأفلام مثل "حبيبي دائمًا" و"العاشقان"، وأنجبا ابنتين هما مي وسارة، وبالرغم من انتهاء زواجهما بعد 30 عامًا بالطلاق، إلا أنهما حافظا على علاقة جيدة بينهما، وقد دعمت بوسي نور الشريف خلال علاجه في لندن وظهرت معه في مناسبات عامة، مثل تكريمه وحصوله على جائزة "الريادة" في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، حيث تبادلا القبل والدموع.

فؤاد المهندس وشويكار

هما واحد من أشهر الأزواج في تاريخ الفن والمسرح العربي. بدأت قصتهما عندما التقيا لأول مرة في مسرحية "السكرتير الفني"، وسرعان ما تطور حبهما إلى زواج دائم، قاما بتقديم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل "اقتلني من فضلك" عام 1965 و"المليونير المزيف" عام 1968، بالإضافة إلى أعمال أخرى مشهورة مثل "أنا ومراتي والجو" و"العتبة جزاز" و"فيفا زلاطا" في عام 1976، كانت أعمالهما تحقق إيرادات عالية ونجاحا كبيرًا.

منى زكي وأحمد السقا

الثنائي الأشهر في جيل الألفية الجديدة، قدما مجموعة كبيرة من الأفلام المتميزة سويًا، من أشهرهم: «تيمور وشفيقة» و«مافيا» و«صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«عن العشق والهوى» و«أفريكانو».

تامر حسني ومي عز الدين



عملا معًا في مجموعة من الأفلام تحمل عنوان "عمر وسلمى"، وهذه الأفلام تندرج ضمن نوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية. تمحورت القصة حول قصة حب تتطور إلى زواج وتكوين أسرة.

قد حقق تامر حسني ومي عز الدين نجاحًا كبيرًا معًا في هذه الأفلام، مما أثار تكهنات حول وجود علاقة حب حقيقية بينهما، ولكن تم نفي هذه الشائعات في وقت لاحق.