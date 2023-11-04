انت الان تتابع خبر "البعض يتصور انك تحبني"؟..كوكب الشرق أم كلثوم أهانت الشاعر أحمد رامي والأخير رد الصاع صاعين!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في كتاب للشاعر أحمد رامي كشف فيه عن علاقته بالفنانة الراحلة أم كلثوم، وعن المواقف والأحاديث التي كانت تدار بينهما على كلمات الأغاني والألحان وكل أبعاد الأغنية، حتى تظهر للجمهور على خشبة المسرح.

وقال رامي في كتاب "أم كلثوم.. سيرة الحب" للكاتب محمد عوض، إنه في عام 1961، قدم إليها كلمات أغنية "حيرت قلبي معاك".وكان يشاع أن تلك الأغنية تحكي قصة حب رامي لكوكب الشرق، وكانت الكلمات تقول "عايزة اشكي لك من نار حبي"، لتتوقف أم كلثوم عندها وتقول رامي: "لازم نستبدل الكلمة دي، عندنا في البلد عيب إن ست محترمة تقول عايزة"، وبالفعل عدلها الشاعر بكلمة "بدي"، ولحن رياض السنباطي الأغنية.

وتابع الشاعر: "ذات مساء كنا نتناقش في الأحوال الأدبية كعادتنا، فسألتنى: (البعض يتصور أنك تحبنى)، فقلت: (هذه حقيقة، وهذا شرف لا يمكن إنكاره)، فسألت: (هل فكرت في الزواج؟).

وأكمل: "مشاعري دائمًا وأحاسيسي المستمرة وتصوري في أعماقي أن أطلب الزواج من ثومة، فابتسمت وسألت: (لماذا لم تطلب ذلك؟)، فقال: (لو حدث ذلك فلربما بالتأكيد ستخسرين رامي الشاعر الذي لم يكتب كلمة حب واحدة في أشعاره إلا من وحى حبه لك)، ثم ردت عليا بعفوية وابتسامة وهي تقول: يا باي!.