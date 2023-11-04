نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. خالد الصاوي ينضم لقائمة أبطال مسلسل “صدفة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق منذ فترة تحضيرات مسلسل "صدفة" الذي سيكون من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويشاركها في بطولة العمل النجم خالد الصاوي، والفنان عصام السقا، والمسلسل سيعرض في شهر رمضان المقبل لعام 2024، وهو من تأليف الكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ما هي أحدث أعمال خالد الصاوي؟

على صعيد السينما، ينتظر خالد الصاوي عرض فيلمه "شماريخ" الذي يشارك فيه بجانب آسر ياسين وأمينة خليل، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن المتوقع عرضه في نهاية هذا العام بعد تأجيله عدة مرات.

ما هي آخر أعمال خالد الصاوي؟

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي، هو مشاركته خلال الماراثون الرمضاني 2023 بثلاثة أعمال، وهم مسلسل "جت سليمة"، والذي حقق نجاحًا هائلًا فور عرضه، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من نجوم الفن، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، ومكون من 15 حلقة.



وكذلك شارك الصاوي في بطولة مسلسل "الكتيبة 101 "مع آسر ياسين، عمرو يوسف، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وشارك أيضًا في بطولة مسلسل "سره الباتع" مع أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، أحمد السعدني، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز