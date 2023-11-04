نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل سيمون بالإمارات (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة سيمون، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك اليوم في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تقوم خلاله بغناء مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة لها، ومن أبرزها "مش نظرة" و"الحياة" و"مبسوطة" و"عينه منى".

آخر أعمال سيمون

وكانت الفنانة سيمون، قد طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك"، والتي سجلتها منذ أيام قليلة، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

كلمات الأغنية

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندي.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

نبذة عن سيمون

تعد سيمون إحدى أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".