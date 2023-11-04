انت الان تتابع خبر أول فنانة تقيم حفلة بمناسبة طلاقها وحرمت نفسها من الانجاب لأجل الشهرة.. هذه الطفلة أصبحت من أجمل وأشهر الفنانات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت صورة تم تداولها بشكل كبير الجدل عند الجمهور، حيث تسائل الجميع من هي هذه الطفلة التي أصبحت من أشهر الفنانات وحرمت نفسها من الانجاب لأجل الشهرة.

انها الفنانة الهام شاهين التي تعتبر واحدة من نجمات الفن في مصر والوطن العربي، قدمت العديد من الأعمال الفنية ونجحت في تحقيق ثروة هائلة خلال مسيرتها الفنية.

ولدت في القاهرة وأنهت دراسة التمثيل؛ لتنطلق مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في عددٍ من المسرحيات، لكن يعتبر الكثيرون أن بداية تألقها في عالم الفن كان نتيجة دخولها عالم السينما، وازدياد شهرتها.

لديها أخت واحدة هي إيناس شاهين، والتي تعتبرها إلهام أقرب الناس إلى قلبها، وأخ هو أمير شاهين الذي دخل الوسط الفني بمساعدة أخته، ويعتبر حاليًا من الممثلين الشباب.

بعد قصة حب دامت ثلاث سنوات، تزوجت إلهام شاهين من رجل الأعمال عادل حسني، الذي كان يعمل في مجال السياحة، واستمر هذا الزواج حتى منتصف التسعينات، حيث أعلنا انفصالهما.

ارتبطت إلهام شاهين بعد انفصالها برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، وكان زواجًا في السر، إلى أن تعرضت إلهام لحادثة الرمي بماء النار ومحاولة تشويهها، وتبين أن قدورة وراء تلك الحادثة بعد طلاقهما في محاولة منه لتشويه إلهام شاهين.

حادثة انفصال إلهام شاهين عن رجل الأعمال عادل حسني كانت مدوية في الوسط الفني، حيث قام الاثنان بتوجيه الدعوة لأكثر من 300 شخص لحضور حفلٍ كبير في أحد فنادق الإسكندرية، وحضر المدعوون دون معرفة السبب وراء هذه الدعوة، فكانت التوقعات بإطلاق قنبلة فنية ما؛ ولكن المفاجأة كانت بإعلان طلاقهما يومها.

لم تنجب إلهام شاهين أولادًا، وصرحت في أكثر من مناسبة أنها حرمت نفسها من الإنجاب مقابل شهرتها ونجاحاتها المهنية.

وقالت الهام شاهين عن فاتن حمامة في حوار سابق لها: أول لقاء جمعني بالنجمة الراحلة فاتن حمامة كان في إحدى الحفلات وقالت لي أنت تشبهينني أكثر من ابنتي حتى في نبرة صوتك.