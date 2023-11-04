انت الان تتابع خبر هذه الفنانة أصرت على وضع اسمها بعد محمد رمضان في "عفر العمد" ورفضوا طلبها.. المفاجأة بالأجر الذي تقاضته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كثير من الجدل أثيرت بعد تصرف الفنان أحمد داش بعد سؤال الإعلامية إنجي أنور بخصوص طلبه وضع اسمه بعد الفنان محمد رمضان، على تتر مسلسل “جعفر العمدة”.

ورفض داش في ذلك الوقت التعليق على السوال ليكشف في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة etc: “ أنا مش بتكلم في الموضوع ده، وخلينا نحتفل بالنجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد فهيم بعد سنوات من المجهود والتعب”.

.من جانبها علقت الفنانة مي كساب في مداخلة خلال الحلقة المذاعة، قائلة إن ترتيب الأسماء على التتر له حسابات إنتاجية، لا علاقة للممثل بها، وأنه لم يكن هناك خلاف بين أبطال العمل على اسم داش، باستثناء بعض ما ذكر عن طلب الفنانة زينة بوضع اسمها بعد محمد رمضان.

وختمت كساب، قائلة إن الفنان أحمد فهيم موهبة عظيمة جداً واكتشاف الموسم، وأنها تقمصت دورها في جعفر العمدة حتى أنها تتعامل مع أحمد داش إلى الآن على أنه ابنها.

وجسدت الفنانة زينة في مسلسل "جعفر العمدة" شخصية "عايدة" وهي إحدى زوجات "جعفر" بالمسلسل، والذي يقوم بدوره النجم المصري محمد رمضان.

تألقت زينة بالدور لكنها لم تكن منفردة في البطولة، ورغم ذلك أكدت مصادر أن أجر الفنانة يبلغ مليون جنيه.