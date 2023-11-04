نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "ويزو سكول" لويزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق عمل فيلم "ويزو سكول "، لعرض الفيلم وذلك يوم 9 نوفمبر الجاري حسب ما كشفته منصة نتفلكس العالمية عن موعد طرح الفيلم، وذلك بعد طرحه فى عدد محدود من السينمات العربية خلال الفترة الماضية، وعدم عرضه فى مصر.

من هم أبطال فيلم "ويزو سكول"؟

والفيلم يشاركها البطولة فيه سامي مغاوري وإسراء عبد الفتاح وتأليف مصطفى السبكي، وإخراج هاني رجب وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضوا إلى عديد من الأزمات في حياتهم.

ما هي آخر أعمال ويزو؟

وكان آخر أعمال ويزو هو مسلسل “إكس لانس”، لمحمد سعد، وشاركهم في البطولة كل من شيرين، حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وعرض خلال شهر رمضان الماضي.

ودارت أحداث مسلسل “إكس لانس” في إطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع أسرته وابنته التي تلعب شخصيتها ويزو كما شاركت ويزو فى بطولة الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” مع كل من سيد رجب وسلوى عثمان.