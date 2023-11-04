الإعلامية نور الجارحي تناقش قضية ” محو الهوية ” وتستضيف د حسام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 11:26 صباحاً - تناقش الإعلامية نور الجارحي مقدمة برنامج بكل جراءة على قناة الحدث اليوم موضوع محو الهوية وخطورة تلك القضية على المجتمع وما يفعله العدوان الإسرائيلي فى هذا الملف من مخططات لمحو وتزييف التاريخ وخاصة التاريخ الذي يتعلق بمقدساتنا الإسلامية والمسجد الأقصى.

تدور الحلقة حول خطورة موضوع محو الهوية وما يفعله الكيان الصهيوني فى مقدساتنا الإسلامية والأقصى الشريف ومحاولة بث الاعلام بأن قبة الصخرة هى المسجد الأقصى وهذا خطأ كبير فهناك فرق كبير بين مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

يستضيف البرنامج في حلقته المقبلة الدكتور حسام عقل فارس النقد وأستاذ الأدب بجامعة عين شمس ويبث البرنامج الجمعة من كل أسبوع الساعة 2 ظهرا