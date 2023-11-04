أبرزهم اسماء ابو اليزيد..فنانات تحتفلن بعيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل المصريون اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر بعيد الحب المصري، واعتاد عدد من النجمات على الاحتفال بعيد الحب مع شركاء حياتهن، فيما تستعد نجمات آخريات للاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة بشكل رسمي بعد ارتباطهن في الفترة الأخيرة، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز هؤلاء الفنانات.

أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد الحب الأول مع زوجها



ومن هؤلاء الفنانات اللاتي تحتفلن اليوم بعيد الحب أسماء أبو اليزيد، التي أعلنت في مايو الماضي خطبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، واقتصر حفل الخطوبة على أصدقاء وأقارب العروسين.

ميرنا نور الدين تحتفل بعيد الحب مع زوجها



أيضًا دخلت ميرنا نور الدين عش الزوجية في يونيو الماضي، بعد إقامة حفل زفافها على مدرب الجيم عمر عطية، وهو شاب مصري يحمل الجنسية الأمريكية، ونشأت قصة حب مع ميرنا من خلال تدريبه لها في الجيم الذي تتردد إليه.

ثراء جبيل

كما تحتفل ثراء جبيل بعيد الحب مع خطيبها الممثل مختار الديناري، بعدما أعلنت خطبتهما في أغسطس الماضي، حيث شاركت جبيل صورًا من تقدمه لطلب يدها بطريقة رومانسية حاملًا للورود في الشارع.

ما هي أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد؟

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ أسماء أبو اليزيد في السينمات فيلم “العميل صفر”، الذي تشارك في بطولته مع أكرم حسني، والعمل من تأليف وإنتاج وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

مشاركة ميرنا نور الدين في مسلسل “الحشاشين”

أما ميرنا نور الدين، فتواصل في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مشاركة ثراء جبيل في مسلسل “إقامة جبرية”

وتنتظر ثراء جبيل عرض مسلسل “إقامة جبرية” الذي تشارك في بطولته مع هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، ومن المقرر عرضه قريبًا ضمن دراما الـ Off Season، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.