تعرف على تفاصيل مسرحية "روميو وجوليت" لميدو عادل وسهر الصايغ

القاهرة - محمد ابراهيم - يقوم المخرج عصام السيد، حاليًا بإقامة بروفات مسرحية "بص للعالم بقلبك" المأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وكتبها بشكل غنائي الشاعر أمين حداد لتقدم بشكل غنائي استعراضي "ميوزيكال".

من هم فريق عمل "روميو وجوليت"؟

يشارك في البطولة الفنان الكبير علي الحجار مع النجمين محمد عادل وسهر الصايغ بالإضافة لمشاركة عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب.



حيث في عالم المسرح، يمكن أن يكون التعاون بين الممثلين عاملًا محوريًا في نجاح أي عرض مسرحي وقد شهدت مؤخرًا تعاونًا مميزًا بين محمد عادل وسهر الصايغ في إحدى أشهر روايات الحب على مر العصور، "روميو وجولييت" للكاتب الشهير ويليام شكسبير.

تفاصيل مسرحية "روميو وجوليت"

مسرحية " روميو وجولييت " من أعظم أعمال الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير وتعتبر من الكلاسيكيات العالمية التي مثلت كثيرًا في مسرحيات وأفلام قديمًا وحديثًا وظهرت مترجمة في الكثير من لغات العالم، حتى أصبح أي شخص عاطفي أو مغرم يشار إليه باسم روميو وكذلك الحال بالنسبة لجولييت، كما أن مشاهد روميو وجولييت ألهمت الكثير من الرسامين لرسم مشاهد المسرحية، ونتج عن ذلك تراث من اللوحات العالمية الشهيرة.

قصة مسرحية “روميو وجوليت”

القصة تدور حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية عائلة "منتيغيو" وعائلة كابوليت ولا نعلم سبب هذا الصراع ولكنه صراع منذ الأزل، وخلال هذا الصراع يخرج من صلب العائلتين عاشقان.. روميو من مونتيغيو، وجولييت من كابوليت. يخبرنا الراوي بأن العاشقين يقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.

