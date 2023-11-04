نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أغنية "راجعين".. عفروتو يرفع علم فلسطين على سيارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان عفروتو، دعم القضية الفلسطينية، حيق رفع علم فلسطين على سيارته الخاصة، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه أغنية “راجعين” التي جمعته بعدد كبير من نجوم الراب لدعم فلسطين.

شارك عفروتو جمهوره عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة له، ظهر فيها وهو واقفاً بجانب سيارته التي وضع عليها علم فلسطين.

و برز اسم عفروتو، الفترة الأخيرة، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، حيث قام مؤخرًا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الخيرية والحملات التضامنية لجمع التبرعات للفلسطينيين، ودائمًا ما يعلن عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويحث العالم على الوقوف إلى جانبهم في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهونها.

من هم مطربي أوبريت “راجعين”؟

وتعاون عفروتو في أوبريت “راجعين” مع نجوم الراب مروان بابلو، مروان موسى، دينا الوديدي، دنيا وائل، أمير عيد، وبمشاركة فلسـطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

وقد شارك جميع الفنانين في هذا العمل بشكل تطوعي دون مقابل، وقد ساهموا بجميع عائدات الأغنية لصالح تقديم المساعدات لأهل فلسـطين.



تفاصيل أغنية "راجعين"



أشرف على التوزيع الموسيقي، لأوبريت راجعين، مغني الراب المصري مروان موسى، والموزع الأردني ناصر البشير، والموزع عمرو الشوملي، وأخرج الفيديو كليب عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني، حيث جرى التصوير في أحد الاستديوهات في عمان، بينما شارك آخرون عن بعد، بتنسيق من المخرج الليبي أحمد كويفية.