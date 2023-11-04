نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم طارق لطفي..عودة النجوم للسينما قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدنا في الأسابيع الماضية، إعلان العديد من النجوم عن عودتهم إلى عالم السينما بعد غياب سنوات، وأحد أبرز هذه العودات كانت للنجمة هالة صدقي، التي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم بعنوان "كتف قانوني"، وهذا الفيلم يعيدها إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام 6 سنوات، منذ مشاركتها في فيلم "آخر ديك في مصر" مع محمد رمضان في عام 2017.

من هم طاقم عمل “كتف قانوني”؟



"كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين الضيوف مثل يسرا، إلهام شاهين، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، وغيرهم. الفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويتناول أحداثه في إطار كوميدي.



إلهام شاهين وعودتها للشاشة بفيلم “فيتو”

إلى جانب هالة صدقي، تعود النجمة إلهام شاهين أيضًا إلى السينما بفيلم يحمل عنوان "فيتو"، حيث وقعت مؤخرًا عقدًا لبطولته، هذا العمل يأتي بعد غياب دام لمدة ثلاثة سنوات منذ تقديمها فيلم "حظر تجول" الذي عُرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2020، وقد حصلت خلاله على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم.



من هم طاقم عمل “فيلم فيتو”؟

فيلم "فيتو" بطولة إلهام شاهين ورانيا يوسف، ويشارك فيه فتحى عبد الوهاب، ماجد المصرى، عمرو عبد الجليل، وعدد من الفنانين الآخرين. الفيلم من إخراج ياسر سامى ويتناول قضايا اجتماعية تشويقية تتعلق بالعنف ضد النساء

عودة زينة بفيلم “الإسكندراني”

وتعود الفنانة زينة إلى السينما بفيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف بعد غياب دام 4 سنوات،الفيلم يضم مجموعة من النجوم مثل أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، وغيرهم. الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.



طارق لطفي يجدد لقاءه السينمائي بعد غياب



ومن ناحية أخرى، النجم طارق لطفى يعود إلى السينما بفيلم "السيستم" بعد غياب 4 سنوات، ويشارك في الفيلم أحمد الفيشاوى ونسرين طافش، وهو فيلم من نوع رعب.

عودة حورية فرغلي بـ "ديجافو"

أخيرًا، حورية فرغلى تُعلن عن عودتها إلى السينما من خلال فيلم "ديجافو"، بإخراج عيد العربى، بعد غياب دام أربع سنوات منذ آخر أفلامها بعنوان "استدعاء ولى عمرو" الذي تم عرضه عام 2019.