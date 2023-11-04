نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. "واحد من الناس" يقدم حلقة خاصة بعنوان "من هو الشهيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يظهر الإعلامي عمرو الليثي، غدًا في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساءً،حيث يستضيف فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين، والذي يتحدث عن الشهيد ومكانته في الإسلام وهل الشهداء أحياء، وفضل الشهيد ومكانته في الجنة.

تفاصيل حلقة "واحد من الناس"

كما يستضيف المنشد الدينى فضيلة الشيخ ايهاب يونس والذي يقدم ويشدو باجمل الابتهالات الدينية الجميلة.

تفاصيل فقرة الشاعر فارس قطرية

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي الشاعر فارس قطرية والذي يتحدث عن فلسطين ومعاناة أهلها جراء العدوان والاحتلال من خلال العديد من الأبيات الشعرية المؤثرة.

موعد عرض برنامج “واحد من الناس”

يذاع برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساء غدًا الأحد عبر شاشة “قناة الحياة”.