في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة محمد حماقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد الميجا ستار محمد حماقي، الذي يتمتع بشهرة عالمية ومشوار فني حافل بالنجاحات، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياته.



النشأة



ولد محمد حماقي في 4 نوفمبر عام 1975بالقاهرة، تخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، في يوليو 2011 تعرض محمد حماقي لأزمة قلبية مفاجئة،ولكنه تعافى منها بعد أن خضع لعملية جراحية.



بدايته الفنية



بدأت علاقة «حماقي» بالغناء في عام 1997 عندما قدم أول أغانيه «الحلو يحب الحنية» في ألبوم غنائي بعنوان «لقاء النجوم 3» والذي شارك فيه مع «محمد منير» و«حميد الشاعري» والمطربة المعتزلة «حنان».



أغاني منفردة لحماقي



صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة، في 2000 شارك «حماقي» في أوبريت «القدس هترجع لنا» والذي ساهم في معرفة الجمهور به. أصدر «حماقي» ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان «خلينا نعيش» بعد أن قدمه الموزع الموسيقى «طارق مدكور» للمنتج الفني «نصيف قزمان» صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرًا، وحقق ألبوم «حماقي» نجاحًا كبيرًا.

ألبومات حماقي

أصدر العديد من الألبومات التي حققت نجاحًا كبيرًا من بين أبرز ألبوماته: "ناوي الكلام" (2003)، هذا الألبوم كان أول أعمال حماقي وحقق نجاحًا كبيرًا، وتضمن أغاني شهيرة مثل "ناوي الكلام" و"على مودك"، ألبوم "عمره مايغيب" (2004): أيضًا ألبوم ناجح يحتوي على أغاني مميزة مثل "عمره مايغيب" و"أنت إيه".

"حبيبي" (2006): أحدث ألبوماته في تلك الفترة وحقق نجاحًا كبيرًا واحتوى على أغاني شهيرة مثل "حبيبي" و"أنت أول حب"، "كل يوم من ده" (2012): ألبوم آخر ناجح لحماقي يضم أغاني مشهورة مثل "كل يوم من ده" و"أهواك"، ألبوم "أحلى وأحلى" (2016): هذا الألبوم حقق نجاحًا كبيرًا وحصل على إعجاب الجماهير، وتضمن أغاني مميزة مثل "أحلى وأحلى" و"يا مالكا".



حياته الشخصية



تزوج من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، وهي من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها بعد سنتين من الانفصال، وفي 6 يونيو 2017 أنجبت زوجته نهلة طفلة سماها فاطمة.