رمضان 2024.. مرقس عادل مخرج مسلسل "المعلم" لـ مصطفى شعبان

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد المخرج مرقس عادل على إخراج مسلسل جديد بعنوان "المعلم"، والذي سيقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل في عام 2024.

و بدأ مرقس عادل في جلسات العمل واختيار الفنانين الذين سيشاركون في البطولة، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القادمة.



عودة مرقس عادل بعد غياب



يعتبر هذا المشروع هو عودة المخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان بعد غيابه في العام السابق، وقدم آخر أعماله مسلسل "شغل في العالى" في رمضان 2022، وشمل العمل عددًا من النجوم مثل فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسنت النبراوي، وغيرهم.



آخر أعمال مرقس عادل السينمائية



وعلى صعيد السينما، يُنتظر طرح فيلمه "فى عز الظهر"، الذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، ويشمل طاقم العمل نجومًا مثل مينا مسعود وإيمان العاصى، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين. الفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



ما هي آخر أعمال مصطفى شعبان؟

يذكر أن مصطفى شعبان، شارك في رمضان الماضي خلال مسلسل “بابا المجال” وشاركه البطولة كل من سوسن بدر، باسم سمرة، سهر الصايغ، سماء إبراهيم، محمود عبدالحافظ، جومانا مراد، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.



أحداث مسلسل “بابا المجال”

دارت قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث



