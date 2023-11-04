نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال أيام..ريهام حجاج تستعد لتصوير "صدفة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة ريهام حجاج، الاستعداد لمسلسلها الجديد "صدفة"، التي ستنافس به في سباق رمضان المقبل، والذي من المقرر أن ينطلق خلال أيام قليلة.

ويعمل المخرج سامح عبدالعزيز، جاهدًا على إتمام التحضيرات للمسلسل، بما في ذلك معاينة مواقع التصوير والتعاقد مع مجموعة من الفنانين.

طاقم عمل المسلسل



وقد انضم مؤخرًا رسميًا إلى المشروع كل من الفنانة شيرين رضا والفنان خالد الصاوي والفنان عصام السقا، ويتم الترشيح حاليًا لبقية الفنانين المشاركين بجانب ريهام حجاج.

موعد بدأ التصوير



من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في شهر نوفمبر الجاري، ويعمل فريق العمل بجد لإعداد المسلسل بشكل مكثف، المؤلف أيمن سلامة مستمر في كتابة حلقات العمل بالتزامن مع التحضيرات.

آخر أعمال ريهام حجاج



يُذكر أن مسلسل "جميلة" الذي قامت ريهام حجاج ببطولته حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في موسم رمضان الماضي، وتم عرضه على قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وكان له عرض ثانٍ على شاشة CBC خلال الفترة الماضية، العمل جمع نجومًا كبارًا من الفن، بما في ذلك سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، وعدد كبير من الفنانين الآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.