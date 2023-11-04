نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض حكاية "روحي فيك " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قناة ON غدًا في عرض أولى حلقات حكاية "روحي فيك"، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك بعد انتهاء عرض حكاية "عيشها بفرحة".

مواعيد عرض حكاية “روحي فيك”

تعرض حكاية "روحي فيك" يوميًا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، وتعاد الساعة 10 صباحًا، والساعة 5 مساءً، فضلًا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد



وتجسد عائشة بن أحمد شخصية مهندسة ديكور تواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها، وتدور أحداثها في إطار درامي تشويقي.

من هم طاقم عمل مسلسل "روحي فيك"



يضم العمل مجموعة من الفنانين بما في ذلك محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، وآخرين. القصة والسيناريو والحوار من تأليف أحمد عثمان، والإخراج من إبداع المخرج الأردني محمد لطفى.

تفاصيل عيشها بفرحة



"عيشها بفرحة" هي واحدة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات مختلفة، وقد سبق عرض حكايتي "الفريدو" و"ما تيجى نشوف"، وتأتي حكاية "عيشها بفرحة" بعد هذين العرضين. العمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ما هي آخر أعمال عائشة بن أحمد؟





وشاركت عائشة بن أحمد في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "مذكرات زوج"، ودارت أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، وجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.





من هم أبطال مسلسل "مذكرات زوج"؟



مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.