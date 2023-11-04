نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. تجربة وثائقية دينية تجمع أحمد حاتم وميدو عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ حاليًا تصوير فيلم "المنبر" حول مشايخ الأزهر الشريف، وتشهد هذه التجربة الأولى الغير هادفه للربح بكونها وثائقية عن الأزهر اجتماع أحمد حاتم وميدو عادل.

من هم طاقم عمل فيلم "المنبر"؟



الفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويضم مجموعة من الممثلين مثل محمد عادل "ميدو عادل"، أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، آيتن عامر، كمال أبو رية، وسامح الصريطي.



أحداث فيلم "المنبر"

يتناول الفيلم أحداث تاريخية حول مشايخ الأزهر وتجارب كل منهم على منبره العظيم، ويستعرض الفيلم وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.



مشاركة أحمد حاتم في“حسن المصري”





وفي سياق آخر، يعرض حاليًا للفنان أحمد حاتم، بالسينمات فيلم “حسن المصري”، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.



قصة فيلم "حسن المصري"



تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

ما هي آخر أفلام أحمد حاتم؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم كان فيلم “المطاريد”، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول “صلاح” أحمد حاتم الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطًا مع هذا النادي في العديد من المشاكل، والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني