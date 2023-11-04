نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقاءات توعوية وعروض وورش.. قصور الثقافة تختتم قافلة قرية أريمون بالمحمودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الجمعة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، بقرية أريمون بالمحمودية بمحافظة البحيرة، ضمن برامج العدالة الثقافية للقرى الأكثر احتياجًا.

التنمر والزواج المبكر

وشهد اليوم الختامي بمدرسة أريمون المشتركة لقاءات تثقيفية حول "التنمر" و"الزواج المبكر"، شارك بها كل من الشيخ أنور جمعة، عبد الوهاب خلاف، د. أحمد جلال عامر، وتناولوا بها مخاطر وأضرار القضيتين موضوع النقاش، وأثرهما السلبي على الفرد والمجتمع، في سرد توعوي لأبناء القرية.

عرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى

وأقيم عرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية منها "صورة، اللي بنى مصر، أنا المصري، بسم الله، حلوة بلادي، يا حبيبتي يا مصر" وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الأهالي.

ورش فنية

وكانت الفعاليات قد استهلت بالورش الفنية المقدمة لأطفال القرية، منها ورشة أوريجامي ومسرح عرائس قدمت بإشراف وائل الجيار ومها صلاح، وورشة تعليم فن الكروشيه والتريكو وتصميم أشكال مبتكرة تنفيذ إيمان طبانة، إلى جانب ورشة التلوين على الورق. وورشة الخرز وتنفيذ حلي مختلفة من الخرز الملون للمدربة ضحى كافوري، والتلوين على الوجه وورشة تعليم مبادئ الرسم مع حسن البنا ومحمود نوار، وورشة تدوير الخامات وقدمتها هبة القاضي ونهى مبارك، وورشة لاكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، وتم إهداء الطلبة والطالبات نتاج عمل الورش تشجيعا لهم. كما تم توزيع شهادات تقدير لأهالي القرية المشاركين بالقوافل.

القافلة نظمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيوني، وبالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة المحمودية.