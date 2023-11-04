في عيد الحب المصري.. ثنائيات جمعتهما قصة حب أمام الشاشة وتحققت خلفها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل المصريون في الرابع من نوفمبر من كل عام، بـ "عيد الحب المصري"، وعلى مدار تاريخ السينما والدراما المصرية، قٌدمت العديد من الأعمال الفنية التي تناولت قصص حب حظيت بإعجاب الجمهور، ورأينا أكثر من قصة حب خرجت من الحبكة الدرامية إلى الواقع ويرصدها دوت الخليج الفني في السطور التالية.



نور الشريف وبوسي في فيلم "حبيبي دائمًا"

بدأت قصة الحب بين نور الشريف وبوسي خلال البروفات التي جمعتهما في فيلم "حبيبي دائما" وتحولت قصة الحب بينهما على الشاشات إلى واقع رغم معارضة أهل بوسي لهذا الزواج في بادئ الأمر، وتزوجا الثنائي عام 1972 وأنجبا أبنتان هما مي وسارة نور الشريف.

عمر الشريف وفاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي"

بدأت قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة، عندما التقوا لأول مرة في فيلم "صراع في الوادي"، وتوجت قصة حبهم فى كثير من الأفلام التى جمعتهما معا منهم، فيلم "نهر الحب"، "النهر الخالد" وغيرها من الأفلام التي جسدت قصة حبهم على الشاشات، ثم تزوج الثنائي وأصبحت قصتهم من أشهر القصص التي شهدها الوسط الفني، فكانا أيقونة في تاريخ السينما المصرية، ومثلما جمعهما الفن فرقهما أيضًا، وانفصل الثنائي في السبعينيات من القرن الماضي، إلا أن حب عمر الشريف ظلّ مستمرًا لفاتن حمامة.

فيلم "نغم في حياتي" حسين فهمي ميرفت أمين





بدأت قصة حب الثنائي، أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، رغم كون حسين فهمي كان متزوجًا وله طفلان إلا أن الحب كان له القرار الحاسم بالزواج.

وتزوج حسين فهمي من ميرفت أمين عام 1975 أثناء تصويرهما فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل" وتضمن الفيلم مشهد زفاف لبطلي العمل، حيث تزوج بالفعل حسين فهمي وميرفت أمين في تلك الليلة بعد الإنتهاء من تصوير المشهد، واستمر زواج حسين فهمي وميرفت أمين حتي نهاية الثمانينيات، وكانا من أشهر الأزواج بالوسط الفني في تلك الفترة؛ نظرًا لقصة الحب الشهيرة التي جمعتهما والتي استمرت 14 عامًا وأثمرت بإنجابهما ابنتهما "منة".

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مسلسل "الفتوة"

اجتمع الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى لأول مرة في مسلسل «الفتوة» وكان العمل تأكيدا لقصة الحب بينهما بعد الخطوبة، حيث جسدا شخصية اثنين يقعان في حب بعضهما، وتم عرض المسلسل الذي قام ببطولته ياسر جلال في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، وشهدت أحداث المسلسل زواج الثنائي بعد علاقة الحب بينهما، ليتحول التمثيل لحقيقة بعقد أحمد خالد صالح قرانه على هنادي.



نور إيهاب ونور بدر في مسلسل "إلا أنا"

واجتمع نور بدر ونور إيهاب في عمل واحد هو مسلسل "إلا أنا" ضمن أحداث حكاية "أمر شخصي"، وجمعهما مشهد يعترف فيه بحبه لها ورغبته في أن يتزوجها، وبالفعل تمت خطبتهما.