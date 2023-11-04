اليوم..هاني شاكر يقود مهرجان الفن الجميل في أبو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - سيقود الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، حفلًا غنائيًا في أبو ظبي بالإمارات اليوم، والحفل يحمل اسم مهرجان الفن الجميل، ويشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن المصري من تسعينات القرن الماضي، بما في ذلك إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، وسيمون. سيقام الحفل في مسرح مارينا مول أبو ظبي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الحالة الصحية لهاني شاكر

يذكر أن هاني شاكر أجرى عملية جراحية لإزالة كيس ذلالي في منطقة الكوع وأعلن عن تحسن حالته الصحية بعد الخروج من المستشفى.



بأغنية..هاني شاكر يتضامن مع قضية فلسطين

كما قدم أغنية بعنوان "الهوية عربي" تضامنًا مع أهالي غزة في ظل الأحداث الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من قصف وتدمير

كلمات الأغنية



أنا في الهوية عربي، وفصيلة الدم أقصى رام اللَّه يافا عكا، والقدس خليل، وغزة وفي حيفا ليا ذكرى، وفي نابلس ألف قصة أَنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك خسران اللي يعاديكي، ونهايته بكرة هالك الكل أكيد حزين في رقابنا أَلف دين، وحقوق هنردهالك، وحقوق هنردهالك.

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد، هتزول الغمة بكرة، وهنخلع السواد في القدس نصلي جهرًا نعلن فرجًا ونصرًا، ونهاية الحداد، ونهاية الحداد.