فن ومشاهير

القومي لثقافة الطفل والفنون التشكيلية يحتفلان بالذكرى الـ ٥٠ لرحيل د.طه حسين بمتحفه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم -  

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أد.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بذكرى مرور ٥٠ عاما على رحيل عميد الأدب العربي د.طه حسين غدًا الأحد ٥ نوفمبر، وذلك بمتحفه بالهرم برئاسة أحمد شلقامي، ومركز رامتان الثقافي برئاسة مروة يحيى.

 

تفاصيل الاحتفال


ويتضمن الاحتفال عمل زيارة للمتحف، ثم ورشة تفاعلية مع أطفال المدارس بعنوان "سر البطولة في حياة د.طه حسين" يقدمها السيناريست وليد كمال.

75ab0a98bc.jpg


كما يقدم فنانو المركز مجموعة من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات د.طه حسين، "مسرح عرائس" بعنوان "قصة حياة طه حسين" في الذكرى الخمسين لرحيله، ومسابقات ثقافية عن حياة د.طه حسين وأعماله، ورشة "تلوين" وورشة طباعة بورتريه، وورشة "كروت مجسمة" لشخصية د.طه حسين.


كما سيتم عمل معرض إصدارات ويتم توزيع مجموعة من أحدث الإصدارات على أطفال المدارس.

10b3fae06e.jpg

احتفال المركز القومي لثقافة الطفل


جدير بالذكر أن احتفال المركز القومي لثقافة الطفل وقطاع الفنون التشكيلية بالذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي د.طه حسين قد بدأ يوم الأربعاء ١ نوفمبر والخميس ٢ نوفمبر بحضور الكاتب محمد ناصف وعمل جولة في المتحف مع أطفال المدارس، وتم تقديم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، والندوات الثقافية حيث قدم  أ.أحمد عبد العليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل ندوتين للأطفال.


وقدمت وزارة البيئة ورش إعادة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات د.طه حسين من ورق المخلفات بالتنسيق مع قسم البيئة بالقومي للطفل، بالإضافة لمسرح العرائس، والمسابقات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا