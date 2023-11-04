نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو داوود يروي كواليس عمله مع يوسف وهبي وزينات صدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان محمد أبو داوود أن دوره في مسلسل الاختيار أعاد له ذكرى أحداث 25 يناير، مشيرًا إلى أن تجسيد شخصية “اللواء علي” شهد إشادة كبيرة من قبل المواطنين، خاصة من الضباط تلاميذ صاحب الدور الحقيقي الذين التقوا به بعد ذلك.

وتابع محمد أبو داوود خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: لو جاء لي دور دون قيمة أو احترام لا أقبله نهائيًا.

وبشأن الفنانين المميزين على الساحة الآن، نوه محمد أبو داوود قائلًا: «هناك فنانين أضروا المجتمع ونفسهم والشباب برغم وعيهم، والفنان لازم يكون حابب الفن مش الفلوس.

علاقة محمد أبو داوود بالفنان يوسف وهبي

وبشأن علاقته مع الفنان يوسف وهبي، علق محمد أبو داوود قال: «أول يوم واجهته كان في مسرحية نور الظلام، بمسرح محمد فريد، تعلمت منه التزام التوقيت في الأعمال الفنية، ومن خبرات يوسف بك وهبي وزنه للكلام وتأليفه لمعانيه خلال تمثيله».

واختتم: زينات صدقي كانت مبدعة رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب، ولها كاريزما وحلاوة وجمال وحضور مثلها مثل سعاد حسني، وفي آخر حياتها كانت في محنة شديدة، وكرمها الرئيس السادات وكانت في أشد لحظات سعادتها.

ما هي آخر أعمال محمد أبو داوود؟

يذكر أن آخر أعمال محمد أبو داوود هو مشاركته في حكاية "لو بعد حين" إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وتدور قصة حكاية لو بعد حين حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد أن يختفي والديها، وتبدأ يسرا رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة فيما بعد، والحكاية من بطولة كل من دينا الشربيني وشيرين رضا وعابد عناني ومحمد أبو داوود وإسلام حافظ وبسنت حاتم بالإضافة إلى لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين ويقود أبطال حكاية لو بعد حين المخرج هشام الرشيدي.