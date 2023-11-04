نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنت الحياة.. استعراضات من زمن الفن الجميل لأوبرا عربي بثقافة مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية الرويسات بمدينة الحمام أولى فعاليات برنامج " أنت الحياة" الذي تشارك به الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، لمدة 3 أيام بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

ورش مشغولات يدوية

بدأت الفعاليات بمجموعة من ورش المشغولات اليدوية التي يمكن أن تكون نواة لمشروع صغير يخدم الأسر الأكثر احتياجا، منها ورشة تعليم أساسيات الكروشيه، قامت خلالها الفنانة نهلة عبد القادر، بتعريف المشاركات بأنواع الإبر واستخدام كل درجة، موضحة الفرق بين الخيوط وكيفية اختيار الخيط المناسب للقطعة المراد تنفيذها، تلى ذلك تدريب عملي ونفذت كل مشاركة قطعة خاصة بها.

إلى جانب ورشة عمل مشغولات بالخرز، قامت خلالها المدربة شيماء أشرف بتعريف المتدربات على طريقة اختيار الخرز من حيث الأشكال والألوان، وتجميعه سواء لعمل قطعة إكسسوار أو منتج كحقيبة أو عروسة.

وأخيرا ورشة تعليم الخيامية وتطريز الأقمشة، قامت خلالها المدربة حنين حسن بتعريف السيدات بكيفية اختيار نوع القماش المناسب، والفرق بين الغرز المختلفة وطريقة التطريز بالخيوط الملونة.

افتتاح معرض الكتاب

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، افتتاح معرض الكتاب المقام ضمن البرنامج، وحرص خلاله الرواد على اقتناء مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، هذا بالإضافة إلى الحصول على الأعداد المتنوعة من مجلة قطر الندى للأطفال.



عرض فني لاوبرا عربي



واختتم الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بعرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، تضمن تقديم باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل منها "شوف يا عزيزي، خمس قارات، كابوريا، حاجه غريبة، وزي العسل" وسط تفاعل كبير من قبل أهالي وأطفال القرية.