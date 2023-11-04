نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض مؤلفات عالمية ومصرية في ثلاثة عروض لأوركسترا تشايكوفسكى باوبرا القاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسى الذى يزور مصر لأول مرة لتقديم ثلاثة عروض تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية وتقام في الثامنة مساء غد الأحد والإثنين الموافق 5، 6 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

أبرز العروض الفنية

تتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية حيث تشارك فى الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة) في ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـ راجح داوود،كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

أما الحفل الثاني يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

ويشارك في الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف ويتضمن وكونشرتو التشيلو لـ هايدن إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.



نبذة عن أميرة ابو زهرة



جدير بالذكر ان عازفة الفيولينة اميرة ابو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى علي يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقي والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى في السابعة مع اوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت علي عدة جوائز منها الجائزة الاولي في مسابقة الشباب الموسيقيين في المانيا والجائزة الاولي بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

نبذة عن أوكسترا تشايكوفسكي السيمفوني

أما أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل ل فرق الاوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

نبذة عن المايسترو فلاديمير فيدوسييف

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقي تعليمه في معهد مدرسي الموسيقي في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقي في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الأوبرا والباليه الاكاديمي في كيروف وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدًا ومديرًا فنيًا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى وحصل على عدة جوائز منها الجائزة الفضية من هيئة إذاعة اساهي اليابانية.